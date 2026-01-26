Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Juweliergeschäft mit Pkw aufgerammt.

Lippe (ots)

Unbekannte Täter haben in der Nacht zu Montag (26.01.2026) gegen 03:40 Uhr die Eingangstür eines Juweliergeschäfts in der Langen Straße mit einem Pkw gerammt. Anschließend entwendeten sie eine bislang nicht genau bestimmte Menge an Schmuck aus dem Verkaufsraum. Am Tatort blieb ein brennender VW zurück. Die Täter - vermutlich zwei - flüchteten mit einem weiteren schwarzen Fahrzeug in Richtung Rosental/Landestheater. Zeugen, die bisher noch nicht mit der Polizei gesprochen haben, werden gebeten, sich mit Hinweisen zur Tat und das Fluchtfahrzeug beim Kriminalkommissariat 2 unter Telefon (05231) 6090 zu melden. Die Ermittlungen dauern an.

