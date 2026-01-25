PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Lippe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Lippe

POL-LIP: (rp) Kalletal - Unfall nach Ausweichmanöver

Lippe (ots)

Am 24.01.2026, gegen 13;55 Uhr, wurde eine 23 - jährige Extertalerin, nach einem Ausweichmanöver auf der Selser Straße in Kalletal leicht verletzt. Nach Angaben der Fahrzeugführerin, sei sie von auf der Selser Straße von Brosen in Richtung Herbrechtsdorf unterwegs gewesen. Dann habe sie plötzlich eine Bewegung wahrgenommen. Es könnte sich, ihrer Aussage nach, um ein Tier gehandelt haben. Ein eingeleitetes Ausweichmanöver endete im Straßengraben. Die Fahrzeugführerin wurde dabei leicht verletzt; der von ihr geführte Porsche Cayenne war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Polizei rät dringend, bei Wildwechsel nicht unkontrolliert auszuweichen, um schwere Unfälle mit dem Gegenverkehr oder Bäumen zu vermeiden.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Leitstelle

Telefon: 05231/609-1222
Fax: 05231/609-1299
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Lippe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Lippe
Weitere Meldungen: Polizei Lippe
Alle Meldungen Alle
  • 25.01.2026 – 12:16

    POL-LIP: (rp) Lage - Handwerkerfahrzeug in Lage aufgebrochen

    Lippe (ots) - In der Nacht vom 23.01.2026 auf den 24.01.2026, vermutlich im Zeitraum zwischen 02:00 Uhr und 03:00 Uhr, kam es in Lage, in der Straße "Im Burgkamp", zu einem Fahrzeugaufbruch. Der oder die unbekannten tatverdächtigen Personen zerstörten hierbei die Scheibe eines geparkten Ford Transit Pritschenwagen (erkennbar als Firmenfahrzeug) und entfernten sich ...

    mehr
  • 23.01.2026 – 10:41

    POL-LIP: Kreis Lippe/Detmold. Seminar-Einladung für Senioren: Sicher im Auto unterwegs.

    Lippe (ots) - Ältere, aktive Autofahrerinnen und Autofahrer, die ihr Wissen zum Thema Straßenverkehr auffrischen und erweitern möchten, sind von der Polizei herzlich eingeladen am Seminar "Unfallfrei - ich bin dabei" am 17.02.2026 teilzunehmen. Das Seminar findet von 9 - 11.30 Uhr in den Räumlichkeiten der Seniorenresidenz "Augustinum" im Römerweg 9 in ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren