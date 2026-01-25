Polizei Lippe

POL-LIP: (rp) Kalletal - Unfall nach Ausweichmanöver

Lippe (ots)

Am 24.01.2026, gegen 13;55 Uhr, wurde eine 23 - jährige Extertalerin, nach einem Ausweichmanöver auf der Selser Straße in Kalletal leicht verletzt. Nach Angaben der Fahrzeugführerin, sei sie von auf der Selser Straße von Brosen in Richtung Herbrechtsdorf unterwegs gewesen. Dann habe sie plötzlich eine Bewegung wahrgenommen. Es könnte sich, ihrer Aussage nach, um ein Tier gehandelt haben. Ein eingeleitetes Ausweichmanöver endete im Straßengraben. Die Fahrzeugführerin wurde dabei leicht verletzt; der von ihr geführte Porsche Cayenne war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Polizei rät dringend, bei Wildwechsel nicht unkontrolliert auszuweichen, um schwere Unfälle mit dem Gegenverkehr oder Bäumen zu vermeiden.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell