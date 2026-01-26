POL-LIP: Detmold-Hiddesen. Widerstand nach Fluchtversuch.
Lippe (ots)
Ein 57-jähriger Mann aus Detmold warf am Samstagnachmittag (24.01.2026) gegen 15:15 Uhr beim Befahren der Theodor-Heuss-Straße Müll auf die Fahrbahn. Ein Polizeibeamter hielt ihn daraufhin im Bereich Erbhofstraße an und forderte ihn auf, den Müll aufzuheben und sich auszuweisen. Der Mann versuchte stattdessen zu flüchten, konnte jedoch nach wenigen Metern gestoppt werden und leistete Widerstand gegen die Beamten. Dabei wurde ein Polizist leicht verletzt. Die Identität des Mannes wurde später zweifelsfrei festgestellt.
Pressekontakt:
Polizei Lippe
Pressestelle
Yannick Thelaner
Telefon: 05231 / 609-5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/
Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell