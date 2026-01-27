Polizei Lippe

POL-LIP: Horn-Bad Meinberg-Horn. Randalierer leistet Widerstand.

Lippe (ots)

Ein 25-jähriger Mann aus Horn-Bad Meinberg beleidigte und bedrohte am Montagabend (26.01.2026) auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Bahnhofstraße in Horn mehrere Passanten und trat gezielt gegen ein Auto. Als Zeugen ihn festhielten, stieß er einem zufällig anwesenden Helfer mit dem Ellenbogen in den Bauch. Bei der anschließenden Ingewahrsamnahme leistete der Mann Widerstand und versuchte, einer Polizeibeamtin einen Kopfstoß zu versetzen. Die Einsatzkräfte brachten ihn zu Boden und fixierten ihn. Das von ihm genutzte E-Bike wurde sichergestellt, zudem wurde eine Blutprobe angeordnet. Ermittelt wird gegen den Mann wegen Beleidigung, Bedrohung, Sachbeschädigung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte.

