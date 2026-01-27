PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Lippe

POL-LIP: Lage. Matthias Romey ist neuer Bezirksdienstbeamter in Lage.

Lippe (ots)

Seit Ende 2025 ist Matthias Romey neuer Bezirksdienstbeamter in Lage. Er betreut die Ortsteile Müssen, Billinghausen, Wissentrup, Kachtenhausen, Ehlenbruch, Ohrsen sowie die Zentrale Unterbringungseinrichtung (ZUE) in Hörste.

Mit über 18 Jahren Erfahrung bei der Polizei Lippe bringt der Polizeihauptkommissar fundiertes Fachwissen und regionale Verbundenheit mit. Nach Stationen auf den Polizeiwachen in Lage und Bad Salzuflen übernimmt er nun wieder Verantwortung in seiner alten dienstlichen Heimat.

"Ich möchte als verlässliche Verbindung zwischen Polizei und Bevölkerung wirken und bei allen Fragen oder Anliegen direkt ansprechbar sein", sagt der 41-Jährige zu seiner neuen Aufgabe.

In seiner Freizeit ist der Familienvater gerne sportlich aktiv - ob beim Mountainbiken oder anderen Aktivitäten mit Familie und Freunden. Matthias Romey freut sich darauf, die Bürgerinnen und Bürger vor Ort bestmöglich zu unterstützen und auf persönlichen Kontakt zu setzen.

Sein Büro befindet sich im Haus des Gastes in der Freibadstraße 3 in Hörste. Die feste Sprechzeit ist jeden Dienstag von 11 bis 14 Uhr. Außerhalb dieser Zeiten ist er mit dem Streifenwagen in seinem Bezirk unterwegs. Telefonisch erreichbar ist er unter (05232) 79 99 932.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Yannick Thelaner
Telefon: 05231 / 609-5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

