POL-LIP: Lemgo. Werkzeuge aus Handwerkerfahrzeug gestohlen.

Zwischen Sonntagnachmittag und Montagmorgen (25./26.01.2026) brach ein unbekannter Täter ein am Molinder Grasweg abgestelltes Handwerkerfahrzeug auf und entwendete Werkzeug. Nach ersten Angaben wurden unter anderem ein Schweißgerät, Kabeltrommeln und weiteres Werkzeug gestohlen. Der Wert wird auf etwa 2.500 Euro geschätzt. Das Kriminalkommissariat 2 bittet um Hinweise: Wer am Molinder Grasweg im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wendet sich bitte telefonisch unter (05231) 6090 an die Polizei Lippe.

Lassen Sie keine hochwertigen Geräte über Nacht im Fahrzeug, parken Sie möglichst an gut beleuchteten und belebten Orten und achten Sie darauf, dass das Fahrzeug tatsächlich verschlossen ist.

