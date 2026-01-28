POL-LIP: Schlangen-Oesterholz-Haustenbeck. Versuchter Einbruch in Grundschule.

Lippe (ots) - Eine 23-jährige Autofahrerin aus Bad Salzuflen kam am Montagmorgen (26.01.2026) um 06:00 Uhr mit einem Opel Corsa auf der Pivitsheider Straße in Müssen (Fahrtrichtung Ehrentruper Straße) bei Schnee und Glätte nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei beschädigte sie zunächst ein Brückengeländer und geriet anschließend auf die Gegenfahrbahn, wo sie mit dem Ford Focus eines 50-jährigen Detmolders ...

