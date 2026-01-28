POL-LIP: Schlangen-Oesterholz-Haustenbeck. Versuchter Einbruch in Grundschule.
Lippe (ots)
Unbekannte Täter versuchten über die Winterferien (22.12.2025 bis 05.01.2026) in die Grundschule am Sennerand an der Straße Zur Kammersenne in Oesterholz-Haustenbeck einzubrechen. Nach bisherigen Erkenntnissen blieb es beim Versuch. Beschädigungen wurden an mehreren Bereichen des Schulgeländes und der Gebäude festgestellt. Zeugen können sich mit Hinweisen unter der Telefonnummer (05231) 6090 beim Kriminalkommissariat 2 melden.
