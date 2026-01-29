PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Lippe

POL-LIP: Extertal - Bösingfeld. Betrüger erbeuten Schmuck.

Lippe (ots)

Unbekannte Täter riefen am Mittwochmittag (28.01.2026) zwischen 11:45 Uhr und 12:00 Uhr eine Rentnerin in Bösingfeld an und gaben sich als Polizeibeamte aus. Sie behaupteten, in der Nachbarschaft habe es einen Einbruch gegeben, und kündigten an Schmuck zu "prüfen" beziehungsweise "in Sicherheit zu bringen". Kurz darauf erschien ein Mann und nahm Schmuck mit.

Der Tatverdächtige wird als junger Mann mit schwarzen Haaren beschrieben.

In den vergangenen Tagen verzeichnet die Polizei Lippe wieder eine Welle solcher Betrugsanrufe im Kreisgebiet. Die Polizei Lippe warnt ausdrücklich vor dieser Masche: Die echte Polizei fordert niemals am Telefon dazu auf, Wertsachen herauszugeben oder zur "sicheren Verwahrung" zu übergeben. Legen Sie bei solchen Anrufen sofort auf, lassen Sie keine Unbekannten in die Wohnung und wählen Sie im Zweifel selbstständig den Notruf 110. Angehörige sowie Nachbarn werden gebeten, ältere Mitmenschen aktiv über diese Betrugsform zu informieren und gemeinsam zu besprechen, wie man in solchen Situationen reagiert.

Zeugen, die am Mittwochmittag (28.01.2026) im Bereich Rosselberg verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt haben, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 6 unter der Telefonnummer (05231) 6090 zu melden.

Viele Infos zu aktuellen Betrugsmaschen finden Sie auf unserer Internetseite unter: https://lippe.polizei.nrw/artikel/vorsicht-vor-aktuellen-betrugsmaschen.

