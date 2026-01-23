Polizei Gütersloh

POL-GT: Öffentlichkeitsfahndung mit Phantombild nach schwerem Raub in Marienfeld

Gütersloh (ots)

Harsewinkel (MS) - Ende Dezember (28.12., 20:00 Uhr) drohte vor einem Café am Lutterstrang in Marienfeld ein bislang unbekannter Mann einem Mann und einer Frau mit einer Pistole. Im weiteren Verlauf schlug er der Frau auf den Hinterkopf und flüchtete. https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/23127/6186900

Von dem unbekannten Täter konnte zwischenzeitlich ein Phantombild gefertigt werden. Es wurde auf dem landesweiten Fahndungsportal der Polizei NRW veröffentlicht: https://polizei.nrw/fahndung/192680

Hinweise zu dem Mann nimmt die Polizei Gütersloh unter der Rufnummer der Vermittlung 05241 869-0 oder jede Polizeidienststelle unter 110 entgegen. Da der Gesuchte möglicherweise bewaffnet ist, verständigen Sie auf jeden Fall die Polizei und sprechen Sie den Tatverdächtigen nicht an!

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell