Polizei Gütersloh

POL-GT: Öffentlichkeitsfahndung nach Diebstahl zum Nachteil älterer Menschen

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Ende Oktober klingelte ein falscher Handwerker bei einer Geschädigten und gab vor, Wasserleitungen prüfen zu müssen. Im weiteren Verlauf stellte die Geschädigte den Verlust ihres Schmucks fest.

Ein Phantombild des Täters wurde auf dem Fahndungsportal der Polizei NRW veröffentlicht. https://polizei.nrw/fahndung/192674

Hinweise zu dem Mann nimmt die Polizei Gütersloh unter der Rufnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell