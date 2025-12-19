PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik

PP-ELT: Gewässerverunreinigung im Hafen Lahnstein

PP-ELT: Gewässerverunreinigung im Hafen Lahnstein
  • Bild-Infos
  • Download

Lahnstein (ots)

Am 19.12.2025 gegen 08:58 Uhr wurde durch die ILS Montabaur eine Gewässerverunreinigung im Hafen Lahnstein gemeldet.

Nach einer Havarie eines mit Sand/Kies beladenen Gütermotorschiffes in der Nacht vom 17.12.2025 in Köln kam es durch eine mehrfache Grundberührung zu einem Wassereintritt bei dem Fahrzeug. Die Leckage wurde dort provisorisch abgedichtet, die Weiterfahrt bis in den nächsten Hafen gestattet.

Im Hafen Lahnstein wurde heute Morgen durch die Schiffsbesatzung vermehrt Wasser in der Bilge festgestellt. In der Folge wurde das eingetretene Wasser gemeinsam mit dem Bilgenwasser (Öl-Wasser-Gemisch) durch die Besatzung nach Außenbords gepumpt, was zu einer großflächigen Gewässerverunreinigung führte. Insgesamt handelte es sich hierbei um eine Menge von ca. 10 m³.

Durch die Freiwillige Feuerwehr Lahnstein wurde in der Zufahrt des Hafens eine Ölsperre ausgelegt und der Hafen gesperrt.

Der Strommeister des Wasserstraßen- und Schifffahrtamtes Rhein sprach ein Weiterfahrverbot aus, ordnete die vollständige Leichterung der Ladung sowie eine fachmännische Schweißung der Leckage an.

Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik


WSP-Station Koblenz
-Führungsstelle-
Telefon: 0261-972860

oder
Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik
Abteilung Wasserschutzpolizei
Telefon: 06131-65 83023
E-Mail: ppelt.wsp.pressestelle@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik
Alle Meldungen Alle
  • 21.11.2025 – 16:39

    PP-ELT: Stillliegender Schubverband bricht auseinander - Wassereinbruch

    56154 Bad Salzig, Rhein-km 565,00,00 (ots) - Der Wasserschutzpolizei St. Goar wurde am heutigen morgen, gegen ca. 5.45 Uhr, ein Schubverband gemeldet, der in Höhe der Reede Bad Salzig, bei Rhein-km 565,00, auseinandergebrochen ist. Nach ersten Erkenntnissen war der Schubverband, beladen mit ca. 2000 t Uferbausteinen, bestehend aus einem Güterschiff (GMS) und einem ...

    mehr
  • 27.10.2025 – 20:17

    PP-ELT: Leichter löst sich von Schubverband

    Sankt Goarshausen (ots) - Am 27.10.2025 gegen 15 Uhr löste sich Höhe Sankt Goarshausen ein Schubleichter von einem zu Berg fahrenden Schubverband und trieb ca. 500 m zu Tal bevor er am rechten Ufer fest kam. Dieser wurde durch ein weiteres Frachtschiff freigeschleppt und anschließend wieder an das schiebende Fahrzeug gekoppelt. Der Schubverband konnte anschließend seine Fahrt fortsetzten. Die Schifffahrt war für ca. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren