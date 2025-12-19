Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik

PP-ELT: Gewässerverunreinigung im Hafen Lahnstein

Lahnstein (ots)

Am 19.12.2025 gegen 08:58 Uhr wurde durch die ILS Montabaur eine Gewässerverunreinigung im Hafen Lahnstein gemeldet.

Nach einer Havarie eines mit Sand/Kies beladenen Gütermotorschiffes in der Nacht vom 17.12.2025 in Köln kam es durch eine mehrfache Grundberührung zu einem Wassereintritt bei dem Fahrzeug. Die Leckage wurde dort provisorisch abgedichtet, die Weiterfahrt bis in den nächsten Hafen gestattet.

Im Hafen Lahnstein wurde heute Morgen durch die Schiffsbesatzung vermehrt Wasser in der Bilge festgestellt. In der Folge wurde das eingetretene Wasser gemeinsam mit dem Bilgenwasser (Öl-Wasser-Gemisch) durch die Besatzung nach Außenbords gepumpt, was zu einer großflächigen Gewässerverunreinigung führte. Insgesamt handelte es sich hierbei um eine Menge von ca. 10 m³.

Durch die Freiwillige Feuerwehr Lahnstein wurde in der Zufahrt des Hafens eine Ölsperre ausgelegt und der Hafen gesperrt.

Der Strommeister des Wasserstraßen- und Schifffahrtamtes Rhein sprach ein Weiterfahrverbot aus, ordnete die vollständige Leichterung der Ladung sowie eine fachmännische Schweißung der Leckage an.

Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

