PP-ELT: Stillliegender Schubverband bricht auseinander - Wassereinbruch

56154 Bad Salzig, Rhein-km 565,00,00 (ots)

Der Wasserschutzpolizei St. Goar wurde am heutigen morgen, gegen ca. 5.45 Uhr, ein Schubverband gemeldet, der in Höhe der Reede Bad Salzig, bei Rhein-km 565,00, auseinandergebrochen ist. Nach ersten Erkenntnissen war der Schubverband, beladen mit ca. 2000 t Uferbausteinen, bestehend aus einem Güterschiff (GMS) und einem Güterschubleichter (GSL), zum Zeitpunkt des Vorfalls außerhalb der Fahrrinne zu Berg stillliegend. Hierzu wurden zwei Ankerpfähle und ein Buganker ausgebracht. In einem bislang unbekannten zeitlichen Rahmen ist der Verband mit dem Bug in Richtung Strommitte verfallen. In der Folge kam es, aufgrund der starken Strömung, zum Reißen der steuerbordseitigen Taue zwischen GMS und GSL. Dadurch bohrte sich das Heck des GSL in den Bug des GMS. Hierdurch entstand ein ca. 50 cm langer Riss in der Hülle des Schiffes und es kam zum Wassereinbruch, welcher mit bordeigenen Pumpen und Materialien gestoppt werden konnte. Nach Absprache mit dem zuständigen Strommeister wurde der GSL durch ein herbeigerufenes GMS an einen Notliegeplatz nach Bingen verbracht. Das verunfallte GMS liegt noch vor Ort in Bad Salzig und muss voraussichtlich auch vor Ort geleichtert werden. Während des Einsatzes kam es zu leichten Einschränkungen des Schiffverkehrs im Bereich der Unfallstelle. Die Wasserschutzpolizei St. Goar wurde durch die ebenfalls alarmierte freiwillige Feuerwehr Boppard unterstützt. Die weiteren Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an.

