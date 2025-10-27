Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik

PP-ELT: Leichter löst sich von Schubverband

Sankt Goarshausen (ots)

Am 27.10.2025 gegen 15 Uhr löste sich Höhe Sankt Goarshausen ein Schubleichter von einem zu Berg fahrenden Schubverband und trieb ca. 500 m zu Tal bevor er am rechten Ufer fest kam. Dieser wurde durch ein weiteres Frachtschiff freigeschleppt und anschließend wieder an das schiebende Fahrzeug gekoppelt. Der Schubverband konnte anschließend seine Fahrt fortsetzten. Die Schifffahrt war für ca. 3 Stunden in beide Richtungen gesperrt.

Die Ermittlungen zur Ursache dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik, übermittelt durch news aktuell