Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik
PP-ELT: Schiffsunfall auf der Mosel - Schiff schlägt Leck
Koblenz (ots)
Am heutigen Morgen gegen 08:00 Uhr kam es zu einem Schiffsunfall auf der Mosel in Koblenz bei Mosel-Kilometer 0,700. Ein Gütermotorschiff (GMS) wollte wenden und stieß hierbei mit dem Bug ans Ufer. Dabei schlug es Leck (etwa 20 cm groß) und es kam zum Wassereintritt. Das GMS konnte noch an die gegenüberliegende Liegestelle am Peter-Altmeier-Ufer fahren und festmachen. Durch Kräfte der Feuerwehr Koblenz und Mitarbeiter des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes (WSA) wird zurzeit an der Leckage gearbeitet. Es kam zu keinem Personenschaden und auch nicht zu einem Gefahrstoffaustritt (Ladung: Talkum). Die Schifffahrt war kurzfristig gesperrt, ist jedoch wieder freigegeben.
Die Arbeiten und Ermittlungen dauern an. Es wird nachberichtet.
