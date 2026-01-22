Polizei Gütersloh

POL-GT: Alkoholisierter Mann schlägt Schulmitarbeiterin - Ermittlungsverfahren gegen 35-Jährigen eingeleitet

Gütersloh (ots)

Rietberg (FK) - Nach zwei Polizeieinsätzen an einer Grundschule an der Langen Straße, wird die Polizei in den nächsten Tagen verstärkt rund um die Schule präsent sein.

Bereits am Mittwoch (21.01.) kam es auf dem Schulhof zu einem Polizeieinsatz. Ein Mann drohte während einer Pause Schülern auf dem Schulhof. Lehrer griffen direkt ein. Der Mann flüchtete. https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/23127/6201102

Am Donnerstagvormittag (22.01.) erschien der Mann abermals auf dem Schulhof. Er drohte wieder und schlug im weiteren Verlauf eine Mitarbeiterin der Schule. Diese erlitt dadurch leichte Verletzungen.

Die Polizei traf den alkoholisierten Mann im Rahmen der unmittelbar eingeleiteten Fahndung an. Es handelt sich um einen 35-jährigen Rietberger. Ein Ermittlungsverfahren gegen ihn wurde eingeleitet. Zudem erhielt er einen Platzverweis für den Bereich.

