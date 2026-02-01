PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Aggressiver Unruhestifter greift Polizisten an

Gera (ots)

Nicht schlecht staunten Gäste und das Personal eines Restaurants in der Geraer Innenstadt, als ein 47-Jähriger Mann das Lokal am späten Samstagabend betrat und vehement sowie lautstark Essen forderte. Trotz mehrfacher Erläuterungen über den bereits eingetretenen Küchenschluss beharrte der Herr auf eine Mahlzeit und weigerte sich den Gastraum zu verlassen. Bei Eintreffen der Polizei zeigte sich der "Gast" weiterhin aggressiv, folgte keinerlei Anweisungen und wurde daher herausgeleitet. Hierbei schlug er einem Beamten den Arm weg und versuchte einer Polizistin in den Finger zu beißen. Als der Mann schlussendlich gefesselt werden sollte, widersetzte er sich massiv gegen diese Maßnahme. Da der unter Drogen stehende Aggressor sich nicht beruhigte, wurde er in Gewahrsam genommen und verbrachte die Nacht im Inspektionsdienst Gera. Glücklicherweise wurde die Beamtin nur leicht verletzt. Die Polizei leitete Verfahren wegen Hausfriedensbruch sowie tätlichen Angriffes und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte ein. (PS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Pressestelle
Telefon: 0365 829 1503
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

