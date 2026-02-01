LPI-G: Berauschter Autofahrer gestoppt
Weida (ots)
Am Samstagabend, dem 31.01.2026, überprüften Beamte der Polizeiinspektion Greiz in Weida, Neustädter Straße, die Fahrtauglichkeit eines 24-Jährigen. Ein Drogenvortest bei dem Skoda-Fahrer ergab den Verdacht, dass er unter dem Einfluss von Opiaten und Kokain gefahren war. Die Folge war die Durchführung einer Blutentnahme sowie die Einleitung eines Bußgeldverfahrens.<PS>
