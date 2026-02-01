LPI-G: Berauschter Autofahrer gestoppt

Gera (ots) - Am Freitagmittag erhielt der Inspektionsdienst Gera eine Mitteilung von der Rettungsleitstelle über einen Gebäudebrand im Kraftsdorfer Ortsteil Töppeln. Bei Eintreffen der Kameraden der Feuerwehr sowie der Beamten wurde eine Rauchentwicklung in einem Wohnhaus festgestellt. Der Bewohner verließ bereits vor Eintreffen der Rettungskräfte das Haus und blieb unverletzt. Die Ortsdurchfahrt Töppeln war im Zuge der Löscharbeiten für über zwei Stunden gesperrt. ...

