Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle: Räuberischer Diebstahl in Geschäft in der Innenstadt-Mitarbeiter von Täter gebissen - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

Am Donnerstag gegen 18:00 Uhr kam es in einem Geschäft an der Grönenberger Straße in der Meller Innenstadt zu einem räuberischen Diebstahl. Nach bisherigen Erkenntnissen betraten zwei Männer und eine Frau das Geschäft. Während ihres Aufenthalts bemerkte ein Mitarbeiter, dass einer der Männer Ware in eine Tasche steckte. Als er den Mann darauf ansprach, behauptete dieser, die Ware lediglich der Frau in der unteren Etage des Geschäftes zeigen zu wollen. Der Mitarbeiter nahm ihm daraufhin die Ware wieder ab.

Da der Mann einen Rucksack bei sich hatte, war dem Mitarbeiter nicht klar, ob noch weiteres Diebesgut eingesteckt wurde.

Als die drei Personen das Geschäft anschließend verlassen wollten, versuchte der Mitarbeiter, einen der Männer festzuhalten, um den Vorfall zu klären und zu schauen ob sich gegebenenfalls Diebesgut in dem mitgeführten Rucksack befindet. In diesem Moment biss einer der Männer dem Mitarbeiter in die rechte Wade und in den rechten Zeigefinger. Der Mitarbeiter wurde dabei leicht verletzt. Die Täter flüchteten danach aus dem Geschäft. Beobachtungen zufolge setzten sie ihre Flucht mit zwei E-Scootern in unbekannte Richtung fort.

Die Täter werden wie folgt beschrieben:

   -	Männlich, ca. 30 Jahre, Vollbart, ca. 1,75 m, hatte einen 
Rucksack dabei
   -	Männlich, ca. 19 Jahre
   -	Weiblich, blonde Rastazöpfe

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Angaben zu den Personen oder dem Vorfall machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Melle unter der Telefonnummer 05422/92260 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück
Michael Außendorf
Telefon: 0541/327-2072
E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell

