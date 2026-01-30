Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Essen: Kind auf Gehweg von Pkw angefahren - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

Am Dienstag gegen 13:00 Uhr kam es auf der Schulallee zu einem Verkehrsvorfall, bei dem ein 10-jähriges Mädchen von einem Pkw touchiert wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen überquerte das Kind auf dem Gehweg eine Parkplatzausfahrt, als ein schwarzer Pkw heranfuhr.

Der Fahrer hatte dem Mädchen zuvor noch signalisiert, dass es die Straße passieren könne, setzte dann jedoch an, stoppte aber unmittelbar wieder. Dennoch kam das Kind mit der Stoßstange des Fahrzeugs in Berührung und stützte sich dabei auf der Motorhaube ab. Nach ersten Erkenntnissen wurde das Kind bei dem Zusammenstoß nicht verletzt.

Die Polizei hat die Ermittlungen zum Vorfall aufgenommen. Hinweise zum Pkw, zum Fahrer oder zum Geschehen nimmt die Polizei Bad Essen unter der Telefonnummer 05472/977170 entgegen

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell