POL-OS: Dissen a.T.W./BAB 33: Eis-/Schneebrocken von BAB Brücke geworfen - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

Auf der Bundesautobahn 33 in Fahrtrichtung Diepholz, zwischen den Anschlussstellen Borgholzhausen und Dissen-Süd, kam es am Donnerstag gegen 01.45 Uhr zu einem gefährlichen Zwischenfall. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr zu dieser Zeit der Fahrer eines weißen Sprinters die A 33, als er beim Annähern an die Brücke der Straße Kampweg zwei Personen auf der Brücke wahrnahm. Unmittelbar nach dem Unterqueren der Brücke hörte der Fahrer einen lauten Knall.

Bei einer anschließenden Überprüfung stellte der Fahrer eine erhebliche Verformung im Bereich des Fahrzeugdachs fest. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen besteht der Verdacht, dass die beiden bislang unbekannten Personen eine Eisplatte oder eine größere Menge Schnee von der Brücke auf das fahrende Fahrzeug geworfen haben könnten. Die umgehend eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen nach den Personen verliefen ohne Erfolg.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zu den beiden Personen auf der Brücke geben können oder zur Tatzeit verdächtige Beobachtungen im Bereich der genannten Autobahnbrücke gemacht haben, werden gebeten, sich beim Zentralen Verkehrsdienst der Polizei Osnabrück unter der Telefonnummer 0541 327 2533 zu melden.

