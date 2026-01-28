PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Osnabrück mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Vermisstensuche erfolgreich beendet

Osnabrück (ots)

Ein in den Mittagsstunden als vermisst gemeldeter fünfjähriger Junge ist nach einer intensiven Suche im Bereich der elterlichen Wohnanschrift wohlbehalten aufgefunden worden. Das Kind wurde durch seinen Vater angetroffen.

Die Polizei dankt allen beteiligten Einsatzkräften sowie der Bevölkerung für die Unterstützung und die eingegangenen Hinweise.

In diesem Zusammenhang bittet die Polizei darum, alle im Rahmen der Vermisstensuche veröffentlichten Fotos des Kindes aus sozialen Netzwerken und sonstigen Veröffentlichungen zu löschen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück
Michael Außendorf
Telefon: 0541/327-2072
E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Osnabrück mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Osnabrück
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Osnabrück
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren