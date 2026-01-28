Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Vermisstensuche erfolgreich beendet

Osnabrück (ots)

Ein in den Mittagsstunden als vermisst gemeldeter fünfjähriger Junge ist nach einer intensiven Suche im Bereich der elterlichen Wohnanschrift wohlbehalten aufgefunden worden. Das Kind wurde durch seinen Vater angetroffen.

Die Polizei dankt allen beteiligten Einsatzkräften sowie der Bevölkerung für die Unterstützung und die eingegangenen Hinweise.

In diesem Zusammenhang bittet die Polizei darum, alle im Rahmen der Vermisstensuche veröffentlichten Fotos des Kindes aus sozialen Netzwerken und sonstigen Veröffentlichungen zu löschen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell