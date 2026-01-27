Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle

OT Gesmold: Diebstahl eines Wohnmobils

Citroen Pössl - Polizei bittet um Hinweise

Osnabrück (ots)

In der Nacht von Montag 19:30 Uhr, bis Dienstag 05:30 Uhr, wurde vor einem Wohnhaus ein Wohnmobil gestohlen. Der Geschädigte hatte sein Fahrzeug, einen grauen Citroen Pössl Summit 600 Plus mit dem amtlichen Kennzeichen OS-CH 3333, ordnungsgemäß verschlossen auf der Straße vor seinem Wohnhaus abgestellt. Am Folgetag stellte er beim Versuch, das Wohnmobil zu nutzen, fest, dass das Fahrzeug auf bislang unbekannte Weise entwendet worden war. Die Polizei hat umgehend die Ermittlungen aufgenommen, um den Verbleib des Wohnmobils und mögliche Tatverdächtige aufzuklären.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Melle unter der Telefonnummer 05422 / 92260 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell