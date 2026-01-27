PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Iburg: Einbruchdiebstahl in Garage - Polizei bittet um Hinweise

Osnabrück (ots)

In der Zeit von Sonntag 14:00 Uhr bis Montag 06:30 Uhr, kam es zu einem Einbruchdiebstahl in eine Garage eines Wohnhauses an der Natruper Straße.

Bislang unbekannte Täter drangen gewaltsam in die verschlossene Garage ein. Aus der Garage entwendeten sie mehrere Gegenstände, darunter auch ein Pedelec. Angaben zur Höhe des entstandenen Sachschadens sowie zum Wert des Diebesgutes sind derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.

Nach der Tat flüchteten die Täter in unbekannte Richtung.

Die Polizei Georgsmarienhütte bittet Zeugen, die im genannten Tatzeitraum verdächtige Personen oder auffällige Fahrzeuge im Bereich der Natruper Straße beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 05401 / 83160 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück
Michael Außendorf
Telefon: 0541/327-2072
E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell

