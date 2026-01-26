PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Stadt
Landkreis Osnabrück: UPDATE: Witterungsbedingte Glätteunfälle-Bilanz

Osnabrück (ots)

Im Zuständigkeitsgebiet der Polizeiinspektion Osnabrück kam es am heutigen Montag erneut infolge witterungsbedingter Glätte bis 12:00 Uhr zu einer erhöhten Anzahl von Verkehrsunfällen.

Insgesamt wurden in Stadt und Landkreis Osnabrück bis in die Mittagsstunden 42 Verkehrsunfälle registriert. Nach ersten Erkenntnissen wurden bei fünf Unfällen Personen leicht verletzt. Der überwiegende Teil der Unfälle ereignete sich im Landkreis Osnabrück.

Im Stadtgebiet Osnabrück wurden bis 12:00 Uhr sieben Verkehrsunfälle polizeilich bekannt.

Nach der Mittagszeit nahm das Unfallaufkommen deutlich ab. Mit der Verbesserung der Witterungs- und Straßenverhältnisse entspannte sich die Verkehrslage zunehmend.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück
Michael Außendorf
Telefon: 0541/327-2072
E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell

