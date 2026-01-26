Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bissendorf: Ungewöhnliche Fahrzeugkombination bei Verkehrskontrolle festgestellt

Osnabrück (ots)

Polizeibeamte des Zentralen Verkehrsdienstes der Polizei Osnabrück haben am Freitagnachmittag gegen 15:00 Uhr auf der BAB 30 in Fahrtrichtung Hannover eine ungewöhnliche Fahrzeugkombination im Rahmen einer Verkehrskontrolle überprüft. Kontrolliert wurde ein Lkw mit Hebebühne, der einen Pkw als vermeintlichen Anhänger zog. Der Lkw wurde von einer Firma zur Vermietung eingesetzt. Um nach der Übergabe des Fahrzeugs an einen Mietkunden die Rückfahrt zu organisieren, hatte sich die Firma anscheinend dazu entschlossen, dem Lkw-Fahrer den Pkw für die Rückfahrt mitzugeben.

Zu diesem Zweck wurde eine Eigenkonstruktion verwendet, bestehend aus einer Anhängerkupplung am Lkw sowie einer abmontierbaren Anhängerdeichsel und Beleuchtung am Pkw. Der Pkw sollte in diesem Zustand als Anhänger genutzt werden.

Diese Konstruktion war weder ordnungsgemäß abgenommen, noch ist eine solche Art des Ziehens von Pkw zulässig. Das Auto weist zudem ein zu hohes Eigengewicht auf, ebenfalls kann die gelenkte Vorderachse nicht kontrolliert durch das Zugfahrzeug angelenkt werden.

Die Weiterfahrt wurde untersagt. Vom Fahrer wurde eine Sicherheitsleistung erhoben. Gegen die verantwortliche Firma wurde ebenfalls ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell