Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Einbruchdiebstahl in Spielothek an der Bremer Straße - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

In den frühen Morgenstunden des Sonntags kam es zu einem Einbruchdiebstahl in eine Spielothek im Bereich der Bremer Straße. Nach bisherigen Erkenntnissen ereignete sich die Tat gegen 05:30 Uhr.

Bislang unbekannte Täter drangen gewaltsam in die Räumlichkeiten der Spielothek ein. Im Inneren wurden mehrere Spielautomaten angegangen. Anschließend flüchteten die Täter in bislang unbekannte Richtung.

Die Höhe des entstandenen Sachschadens sowie der Umfang des Diebesguts sind derzeit noch nicht abschließend bezifferbar und Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Die Polizei bittet Zeugen, die zur Tatzeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Bremer Straße beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 0541/ 327-3203 zu melden.

