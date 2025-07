Polizei Düren

POL-DN: Wohnungseinbruch

Titz (ots)

Am Freitag (18.07.2025) brachen bislang unbekannte Täter in eine Wohnung in der Straße Stockenend ein.

In dem Zeitraum zwischen 19:00 Uhr und 21:50 Uhr verschafften sich die Einbrecher Zutritt zu der Wohnung, indem sie gewaltsam ein Fenster öffneten. Anschließend durchwühlten sie die Zimmer und gelangten so in den Besitz von Bargeld und Schmuck. Mit ihrer Beuter entkamen sie unerkannt.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei auf die Wertgegenstandsliste hin. Diese hilft Ihnen dabei, Ihre gesamten Wertgegenstände vollständig zu katalogisieren. Weitere Informationen finden Sie unter https://polizei.nrw/artikel/wertgegenstandsliste .

Die Polizei bittet Zeugen, die in dem genannten Zeitraum etwas Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können, sich unter der 024121 949-0 zu melden.

