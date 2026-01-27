Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Quakenbrück: Drei Tatverdächtige nach Ladendiebstahl vorläufig festgenommen- Polizeibeamter in Freizeit bemerkt ungewöhnlichen Vorfall

Osnabrück (ots)

Am Montagabend gegen 17:30 Uhr kam es in einem Verbrauchermarkt an der Bremer Straße zu einem Ladendiebstahl, an dem nach bisherigen Erkenntnissen drei Männer im Alter zwischen 28 und 37 Jahren gemeinschaftlich beteiligt waren. Nach derzeitigem Ermittlungsstand betraten zunächst zwei Männer den Verbrauchermarkt und legten diverse Artikel in zwei Einkaufswagen. Anschließend hielten sie sich im Eingangsbereich des Marktes auf. Ein dritter Mann befand sich zu diesem Zeitpunkt außerhalb des Geschäfts, vermutlich um den Bewegungsmelder im Eingangsbereich auszulösen. Einer der im Markt befindlichen Männer war gerade dabei, das Geschäft mit den Waren durch den eigentlichen Eingang des Marktes zu verlassen, als ein Polizeibeamter in seiner Freizeit auf den Vorgang aufmerksam wurde. Er sprach einen Mitarbeiter des Verbrauchermarktes an. Gemeinsam nahmen sie die Verfolgung des 28 Jahre alten Mannes auf. Dieser erkannte die Situation und flüchtete zunächst fußläufig. Der Einkaufswagen wurde vor Ort stehen gelassen. Nach kurzer Flucht konnte der Mann jedoch angetroffen und bis zum Eintreffen der Polizeibeamten festgehalten werden. Im Rahmen der weiteren Sachverhaltsaufnahme wurde ein auffälliger Pkw ermittelt, der im Zusammenhang mit dem Diebstahl stehen könnte. Dieser befand sich zuvor auf dem Parkplatz des Verbrauchermarktes. Eine sofort eingeleitete Fahndung führte zum Auffinden des Fahrzeugs in der Quakenbrücker Innenstadt. Der Pkw wurde durch Polizeibeamte gestoppt und kontrolliert. In dem Pkw befanden sich der ebenfalls zuvor im Markt anwesenden 34 Jahre alte Mann sowie ein weiterer Mann im Alter von 37 Jahren. Alle drei Personen wurden vorläufig festgenommen. Sie stehen im Verdacht, den Ladendiebstahl gemeinschaftlich begangen zu haben. Der Wert des mutmaßlichen Diebesgutes liegt nach ersten Schätzungen im mittleren dreistelligen Bereich. Die Staatsanwaltschaft Osnabrück ordnete die vorläufige Festnahme an. Zudem wurde die Durchführung eines beschleunigten Verfahrens angeregt. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

