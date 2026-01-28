Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück/ Wallenhorst(BAB1): Geschwindigkeits-Abstandsmessung bei winterlichen Verhältnissen auf Autobahn - Polizei stellt viele Verstöße fest

Osnabrück (ots)

Am Dienstag zwischen 15:00 Uhr und 16:00 Uhr führten Polizeibeamte der PI Osnabrück auf der BAB 1, Richtung Münster, kurz vor der Anschlussstelle Osnabrück-Nord, eine Kontrolle mit dem Schwerpunkt auf die Hauptunfallursachen Geschwindigkeit und Abstand durch. In diesem Bereich befindet sich eine Baustelle, weshalb die zulässige Höchstgeschwindigkeit auf 100 km/h begrenzt ist. Außerdem gilt ein Überholverbot für Lkw, Omnibusse sowie Pkw mit Anhänger.

Obwohl die Autobahn bei den aktuellen winterlichen Bedingungen gut geräumt war, ist jederzeit mit Glätte und rutschiger Fahrbahn zu rechnen. Es ist daher wichtig, die Geschwindigkeit stets an die Wetter- und Straßenverhältnisse anzupassen.

Die Bilanz der einstündigen Messung zeigt, dass dies nicht immer umgesetzt wird:

95 Überschreitungen der zulässigen Höchstgeschwindigkeit, davon 13 mit Fahrverbotsandrohung

22 Unterschreitungen des Mindestabstandes von weniger als 5/10 des Tachowertes, davon 2 mit Fahrverbotsandrohung

7 Verstöße gegen das Überholverbot

Besonders auffällig war ein Pkw Skoda, der mit 178 km/h (vor Toleranzabzug) unterwegs war.

Die Polizei appelliert daher an alle Verkehrsteilnehmer, gerade bei den aktuellen winterlichen Straßenverhältnissen besonders vorsichtig und vorausschauend zu fahren. Neben der Einhaltung der Verkehrsregeln ist erhöhte Aufmerksamkeit entscheidend, um Unfälle zu vermeiden.

