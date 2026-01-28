Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Polizei nimmt 36-Jährigen nach mehreren Vorfällen am Theodor-Heuss-Platz fest

Osnabrück (ots)

Am Dienstag gingen gegen 12:45 Uhr bei der Polizei mehrere Notrufe zu einer Person ein, die sich im Bereich des Theodor-Heuss-Platzes auffällig verhalten haben soll. Nach Angaben von Mitteilern soll ein 36-jähriger Mann zunächst einen Blumenkübel vor einem Hotel umgestoßen haben. Im weiteren Verlauf habe er eine Radfahrerin geschubst, die dabei nicht stürzte.

Anschließend soll sich der Mann in Richtung eines Schnellrestaurants begeben und dort mehrere Passanten angeschrien haben.

Als eine Streifenwagenbesatzung am Theodor-Heuss-Platz eintraf, stellten die Einsatzkräfte eine Person fest, auf die die zuvor übermittelte Beschreibung passte. Der Mann war zu diesem Zeitpunkt dabei, in der Bahnhofsgarage gegen eine Ausfahrtsschranke zu schlagen. Durch den Schlag löste sich die Schranke und fiel ab.

Der 36-Jährige wurde vor Ort von Polizeibeamten festgenommen. Gegen ihn wird nun wegen mehrerer Straftatbestände ermittelt. Die weiteren Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat sowie zum genauen Tatgeschehen dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell