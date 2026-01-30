PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Hagen a.T.W.: Brand eines Mercedes auf der Natruper Straße

Osnabrück (ots)

Am Donnerstagabend gegen 21:30 Uhr geriet auf der Natruper Straße ein Pkw in Brand. Nach derzeitigem Stand brach das Feuer aus bislang unbekannter Ursache an einem Mercedes aus.

Feuerwehr und Polizei wurden umgehend alarmiert und rückten zum Einsatzort aus. Nach ersten Erkenntnissen entstand der Brand im Motorraum des Fahrzeugs. Die Feuerwehr konnte den brennenden Pkw löschen. Durch das Feuer entstand hoher Sachschaden.

Nach derzeitiger Einschätzung könnte ein technischer Defekt ursächlich für den Brand gewesen sein.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück
Michael Außendorf
Telefon: 0541/327-2072
E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell

