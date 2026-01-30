PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle/OT Oldendorf: Brandgeschehen in Einfamilienhaus

Osnabrück (ots)

Am Freitagmorgen gegen 04:00 Uhr wurden Polizei und Feuerwehr zu einem Einfamilienhaus im Meller Ortsteil Oldendorf alarmiert. Anlass war ein gemeldetes Brandgeschehen im Bereich des Schornsteins / Kamins des Wohnhauses. Der Hauseigentümer hatte zuvor entsprechende Feststellungen gemacht und die Einsatzkräfte verständigt. Feuerwehr und Polizei rückten umgehend zum Einsatzort aus. Die Feuerwehr leitete unverzüglich Löschmaßnahmen ein und konnte den Brand im weiteren Verlauf unter Kontrolle bringen und vollständig löschen. Nach ersten Erkenntnissen kam es zu keinem Personenschaden.

Zum genauen Ablauf des Brandgeschehens sowie zur Ursache des Feuers können derzeit noch keine abschließenden Angaben gemacht werden. Auch die Höhe des entstandenen Sachschadens ist aktuell nicht bezifferbar. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück
Michael Außendorf
Telefon: 0541/327-2072
E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell

