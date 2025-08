Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Werkzeug von Baustelle gestohlen

Gummersbach (ots)

In der Nacht von Mittwoch (30. Juli) auf Donnerstag waren Diebe in Gummersbach unterwegs. Die Kriminellen hebelten die Eingangstür eines im Rohbau befindlichen Wohngebäudes in der Moltkestraße auf und stahlen diverse Elektrowerkzeuge. Die Diebe flüchteten in unbekannte Richtung. Es entstand ein Vermögensschaden im vierstelligen Bereich.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell