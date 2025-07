Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Drei Verletzte nach Verkehrsunfall in Mickenhagen

Hückeswagen (ots)

Ein 18-jähriger Autofahrer war am Abend des 30. Juli (Mittwoch) auf der K12 aus Grossberghausen in Richtung Mickenhagen unterwegs. In der Ortslage Mickenhagen wollte der 18-Jährige dann nach links auf die K11 abbiegen, um seine Fahrt in Richtung Hückeswagen fortzusetzen. Im Einmündungsbereich von K11 und K12 verlor der 18-Jährige die Kontrolle über sein Auto und kam mit den Vorderreifen im Straßengraben rechtsseitig der K11 zum Stehen. Der 18-Jährige zog sich durch den Aufprall leichte Verletzungen zu. Auch sein 18-jähriger Beifahrer und eine 16-Jährige, die im Fahrzeug auf der Rückbank gesessen hatte, wurden leicht verletzt. Die drei Wermelskirchener wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Der Verkehrsunfall ereignete sich gegen 22:15 Uhr.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell