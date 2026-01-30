Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Einbruch in Mehrparteienhaus an der Holtstraße - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

Zwischen Donnerstag 09:00 Uhr und 17:00 Uhr drangen bislang unbekannte Täter in die Kellerräumlichkeiten eines Mehrparteienhauses an der Holtstraße ein. Vor Ort wurden mehrere Kellertüren zu den einzelnen Abteilen aufgebrochen. Die Abteile wurden im Anschluss nach Wertgegenständen durchsucht.

Aus einem Kellerabteil entwendeten die Täter ein schwarzes Rennrad der Marke Focus, Typ Variado. Anschließend flüchteten sie mit dem Rad in bislang unbekannte Richtung.

Die Polizei Osnabrück hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens sowie der Wert des Diebesguts sind derzeit Bestandteil der laufenden Ermittlungen.

Hinweise zum Verbleib des Fahrrads oder zu den Tätern nimmt die Polizei Osnabrück unter der Telefonnummer 0541 / 327 3203 entgegen

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell