PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Osnabrück mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Einbruch in Mehrparteienhaus an der Holtstraße - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

Zwischen Donnerstag 09:00 Uhr und 17:00 Uhr drangen bislang unbekannte Täter in die Kellerräumlichkeiten eines Mehrparteienhauses an der Holtstraße ein. Vor Ort wurden mehrere Kellertüren zu den einzelnen Abteilen aufgebrochen. Die Abteile wurden im Anschluss nach Wertgegenständen durchsucht.

Aus einem Kellerabteil entwendeten die Täter ein schwarzes Rennrad der Marke Focus, Typ Variado. Anschließend flüchteten sie mit dem Rad in bislang unbekannte Richtung.

Die Polizei Osnabrück hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens sowie der Wert des Diebesguts sind derzeit Bestandteil der laufenden Ermittlungen.

Hinweise zum Verbleib des Fahrrads oder zu den Tätern nimmt die Polizei Osnabrück unter der Telefonnummer 0541 / 327 3203 entgegen

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück
Michael Außendorf
Telefon: 0541/327-2072
E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Osnabrück mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Osnabrück
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Osnabrück
Alle Meldungen Alle
  • 30.01.2026 – 09:55

    POL-OS: Bad Essen: Kind auf Gehweg von Pkw angefahren - Polizei sucht Zeugen

    Osnabrück (ots) - Am Dienstag gegen 13:00 Uhr kam es auf der Schulallee zu einem Verkehrsvorfall, bei dem ein 10-jähriges Mädchen von einem Pkw touchiert wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen überquerte das Kind auf dem Gehweg eine Parkplatzausfahrt, als ein schwarzer Pkw heranfuhr. Der Fahrer hatte dem Mädchen zuvor noch signalisiert, dass es die Straße passieren ...

    mehr
  • 30.01.2026 – 08:57

    POL-OS: Melle/OT Oldendorf: Brandgeschehen in Einfamilienhaus

    Osnabrück (ots) - Am Freitagmorgen gegen 04:00 Uhr wurden Polizei und Feuerwehr zu einem Einfamilienhaus im Meller Ortsteil Oldendorf alarmiert. Anlass war ein gemeldetes Brandgeschehen im Bereich des Schornsteins / Kamins des Wohnhauses. Der Hauseigentümer hatte zuvor entsprechende Feststellungen gemacht und die Einsatzkräfte verständigt. Feuerwehr und Polizei rückten umgehend zum Einsatzort aus. Die Feuerwehr ...

    mehr
  • 30.01.2026 – 08:36

    POL-OS: Hagen a.T.W.: Brand eines Mercedes auf der Natruper Straße

    Osnabrück (ots) - Am Donnerstagabend gegen 21:30 Uhr geriet auf der Natruper Straße ein Pkw in Brand. Nach derzeitigem Stand brach das Feuer aus bislang unbekannter Ursache an einem Mercedes aus. Feuerwehr und Polizei wurden umgehend alarmiert und rückten zum Einsatzort aus. Nach ersten Erkenntnissen entstand der Brand im Motorraum des Fahrzeugs. Die Feuerwehr konnte den brennenden Pkw löschen. Durch das Feuer ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren