Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Randalierer gestellt

Berga-Wünschendorf (ots)

Ein 38-Jähriger fiel am Samstag, den 31.01.2026 durch sein aggressives Verhalten auf. Nachdem er am Nachmittag eine ihm unbekannte Frau beleidigt und bedroht hatte, flüchtete er zunächst in Richtung Mildenfurth. Von dort gingen dann bei der Polizei weitere Notrufe über eine randalierende Person im Bereich einer Baustelle ein. Wie sich später herausstellte, handelte es sich hier ebenfalls um den 38-jährigen Deutschen. Noch während die Beamten der Polizeiinspektion Greiz nach der Person suchten, ging eine weitere Meldung ein, wonach jemand in der Ortslage Wünschendorf seine eigene Wohnung verwüsten sollte. Schnell war klar, dass es sich um ein und denselben Täter handelte. Er konnte in seiner Wohnung durch die Beamten festgestellt werden wo er ebenfalls hohen Sachschaden verursacht hatte. Insgesamt entstand in der Wohnung und an der Baustelle ein Schaden von mehreren tausend Euro. Der unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln und Alkohol stehende Täter wurde in ein psychiatrisches Fachklinikum eingeliefert. Gegen ihn wurden Strafverfahren wegen Bedrohung, Beleidigung, Hausfriedensbruch und Sachbeschädigung eingeleitet. <PS>

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell