Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Fahren ohne Fahrerlaubnis - Auto sichergestellt

Grünstadt (ots)

Die Polizei kontrollierte heute (26.01.26) gegen 02:50 Uhr den 32 Jahre alten Fahrer eines Pkw. Auf Verlangen konnte dieser weder Führerschein noch Personalausweis aushändigen. Bei der Angabe seiner Personalien gab sich der 32-Jährige zunächst als sein Bruder aus, was durch einen Datenabgleich jedoch auffiel. Als der Autofahrer letztlich identifiziert war, stellte sich heraus, dass gegen diesen eine Fahrerlaubnissperre vorliegt. Ein Ermittlungsverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis wurde eingeleitet und weil der Beschuldigte nicht zum ersten Mal mit diesem Tatbestand in Erscheinung getreten ist, stellten die Beamten das Auto mit dem Ziel der Einziehung sicher. Wegen der falschen Personalienangabe liegt außerdem der Tatbestand einer Ordnungswidrigkeit nach § 111 Ordnungswidrigkeitengesetz vor.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Grünstadt
Bitzenstraße 2
67269 Grünstadt

Martina Benz

Tel.: 06359 9312 0

E-Mail: pigruenstadt@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

