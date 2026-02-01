PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gera mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Schneeballschlacht endet mit Schlägen

Zeulenroda-Triebes (ots)

Am Abend 31.01.2026 lieferten sich sechs Jugendliche im Alter zwischen 14 und 17 Jahren im Bereich eines Einkaufsmarktes in der Aumaischen Straße in Zeulenroda eine Schneeballschlacht. Ziel der Schneebälle waren zwischenzeitlich jedoch auch ein 21-jähriger und ein 30-jähriger Zeulenrodaer. Hierüber verärgert sprachen die beiden Männer die Jugendlichen an und baten darum, als unbeteiligte nicht weiter mit Schnee beworfen zu werden. Aus dem Gespräch entstand ein Streit, welcher dazu führte, dass Teile der Jugendgruppierung die beiden Männer angriffen. Dabei kam der 21-Jährige zu Fall und wurde, am Boden liegend, weiter getreten und geschlagen. Erst als Zeugen die Polizei riefen, ließen die Täter von den beiden Geschädigten ab und ergriffen die Flucht. Alle Tatverdächtigen konnten im Rahmen von Ermittlungen bekannt gemacht werden. Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung wurden eingeleitet. Die beiden Geschädigten wurden leicht verletzt.<PS>

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Pressestelle
Telefon: 0365 829 1503
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gera mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
Alle Meldungen Alle
  • 01.02.2026 – 11:24

    LPI-G: Seit Jahren ohne Führerschein unterwegs

    Seelingstädt (ots) - Am 01.02.2026 gegen 01:00 Uhr wurde ein PKW-Fahrer durch Beamte der Polizeiinspektion Greiz zwischen Vogelgesang und Seelingstädt kontrolliert. Als der 61-Jährige zu seinem Führerschein befragt wurde, stellte sich heraus, dass er bereits seit über zehn Jahren nicht mehr im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Somit wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren wegen des Fahrens ohne ...

    mehr
  • 01.02.2026 – 11:22

    LPI-G: Randalierer gestellt

    Berga-Wünschendorf (ots) - Ein 38-Jähriger fiel am Samstag, den 31.01.2026 durch sein aggressives Verhalten auf. Nachdem er am Nachmittag eine ihm unbekannte Frau beleidigt und bedroht hatte, flüchtete er zunächst in Richtung Mildenfurth. Von dort gingen dann bei der Polizei weitere Notrufe über eine randalierende Person im Bereich einer Baustelle ein. Wie sich später herausstellte, handelte es sich hier ebenfalls um den 38-jährigen Deutschen. Noch während die ...

    mehr
  • 01.02.2026 – 11:20

    LPI-G: Berauschter Autofahrer gestoppt

    Weida (ots) - Am Samstagabend, dem 31.01.2026, überprüften Beamte der Polizeiinspektion Greiz in Weida, Neustädter Straße, die Fahrtauglichkeit eines 24-Jährigen. Ein Drogenvortest bei dem Skoda-Fahrer ergab den Verdacht, dass er unter dem Einfluss von Opiaten und Kokain gefahren war. Die Folge war die Durchführung einer Blutentnahme sowie die Einleitung eines Bußgeldverfahrens. Rückfragen bitte an: Thüringer ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren