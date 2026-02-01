Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Schneeballschlacht endet mit Schlägen

Zeulenroda-Triebes (ots)

Am Abend 31.01.2026 lieferten sich sechs Jugendliche im Alter zwischen 14 und 17 Jahren im Bereich eines Einkaufsmarktes in der Aumaischen Straße in Zeulenroda eine Schneeballschlacht. Ziel der Schneebälle waren zwischenzeitlich jedoch auch ein 21-jähriger und ein 30-jähriger Zeulenrodaer. Hierüber verärgert sprachen die beiden Männer die Jugendlichen an und baten darum, als unbeteiligte nicht weiter mit Schnee beworfen zu werden. Aus dem Gespräch entstand ein Streit, welcher dazu führte, dass Teile der Jugendgruppierung die beiden Männer angriffen. Dabei kam der 21-Jährige zu Fall und wurde, am Boden liegend, weiter getreten und geschlagen. Erst als Zeugen die Polizei riefen, ließen die Täter von den beiden Geschädigten ab und ergriffen die Flucht. Alle Tatverdächtigen konnten im Rahmen von Ermittlungen bekannt gemacht werden. Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung wurden eingeleitet. Die beiden Geschädigten wurden leicht verletzt.<PS>

