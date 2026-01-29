Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Gemeinde Harpstedt, Winkelsett- Brand einer Terrassenüberdachung an einem Einfamilienhaus

Delmenhorst (ots)

Nach jetzigem Ermittlungsstand geriet am 29.01.2026 aus noch ungeklärter Ursache die hölzerne Terrassenüberdachung eines Einfamilienhauses in Winkelsett in der Straße Reckum (Gemeinde Harpstedt, Landkreis Oldenburg) in Brand. Ein Bekannter der Anwohner des brandbetroffenen Objektes wurde auf das Feuer aufmerksam und alarmierte gegen 16:45 Uhr die Rettungskräfte. Bei Eintreffen der Feuerwehr- und Polizeikräfte stand die Terrassenüberdachung bereits in Brand. Das Wohnhaus konnte durch die Bewohner eigenständig evakuiert werden. Zu Personenschäden ist es nicht gekommen. Nach momentanem Erkenntnisstand ist der Brand im Bereich der Terrassenüberdachung ausgebrochen und hat sich im weiteren Verlauf auf den Dachstuhl ausgebreitet. Die genaue Brandursache ist momentan nicht bekannt. Der Gesamtschaden konnte bislang nicht ermittelt werden, wird jedoch auf ca. 50.000 EUR geschätzt. Das Brandobjekt ist weiter bewohnbar.

Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell