Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Verkehrsunfallflucht in Hude +++ E-Scooter-Fahrerin leicht verletzt +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Am Donnerstag, 29. Januar 2026, gegen 07:50 Uhr, kam es in Hude auf der Straße Am Bahndamm zu einem Verkehrsunfall zwischen einer E-Scooter-Fahrerin und einem Pkw.

Eine 19-jährige aus Hude befuhr den Geh- und Radweg als ihr plötzlich ein schwarzer Kleinwagen auf dem Geh- und Radweg entgegenkam. Die E-Scooter-Fahrerin konnte eine Kollision vermeiden, indem sie stark bremste und auswich. Hierbei fiel sie vom Scooter und verletzte sich leicht.

Der gesuchte schwarze Kleinwagen entfernte sich in Richtung Langenberger Straße.

Die Polizei Hude hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Hinweise zum Pkw oder zur fahrenden Person machen können, sich mit der Polizei Hude unter der Telefonnummer 04408/ 80903-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell