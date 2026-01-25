Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Trunkenheitsfahrt

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am Abend des 24.01.2026 befuhr ein Verkehrsteilnehmer die Straßen Nachtweide, Weisengasse, Forstgasse und Lindenstraße in Haßloch. Hierbei beschädigte er mit seinem PKW mehrere geparkte Fahrzeuge und eine Mauer. Letztendlich konnte er in einem Supermarkt angetroffen werden. Ein Atemalkoholtest erbrachte einen deutlich erhöhten Wert. Der Fahrer muss sich neben der Trunkenheitsfahrt auch weiteren Anzeigen u.a. wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und Urkundenfälschung stellen. Die Halter der beschädigten Fahrzeuge wurden seitens der Polizeiinspektion Haßloch informiert. Zeugen und weitere Geschädigte werden gebeten sich persönlich bei der Polizeiinspektion Haßloch zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell