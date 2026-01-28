Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Versuchter Einbruch in Kiosk in Brake +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

In der Nacht von Dienstag, 27. Januar 2026 auf Mittwoch, 28. Januar 2026, gegen 00:00 Uhr, kam es zu einem versuchten Einbruch in einen Kiosk im Kiebitzring in Brake.

Zwei bislang unbekannte Männer versuchten eine Scheibe des Kiosk mit einem Gullideckel einzuwerfen. Der Versuch misslang.

Spazierende Passanten sprachen die Täter an und schlugen sie damit in die Flucht.

Die beiden männlichen Personen seien dann in eine, im Nahbereich geparkte, weiße Limousine, ohne Kennzeichen, gestiegen und in unbekannte Richtung geflohen.

Der Schaden kann derzeit nicht benannt werden.

Die Polizei Brake hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, sich mit der Polizei Brake unter der Telefonnummer 04401/ 9350 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell