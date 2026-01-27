Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Glättebedingte Verkehrsunfälle auf den Autobahnen 1, 28 und 29

Delmenhorst (ots)

Am Montag, 26. Januar 2026, gegen 07:20 Uhr, verunfallte ein Sattelzug auf der Autobahn 1, in Fahrtrichtung Hamburg, bei Cappeln.

Ein 66-Jähriger aus Tholey geriet mit seinem Sattelzug auf der winterglatten Fahrbahn ins Schleudern, woraufhin er nach rechts von der Fahrbahn abkam und mit der Außenschutzplanke kollidierte. Durch die Kollision kam der Sattelzug entgegengesetzt der Fahrtrichtung zum Stehen und verlor Kraftstoffe. Die Freiwillige Feuerwehr Bakum war mit 24 Einsatzkräften vor Ort, um vorrangig das Ausbreiten der Kraftstoffe zu unterbinden.

Der 66-jährige Fahrer wurde glücklicherweise nicht verletzt.

Es entstand ein Schaden von knapp 14.000 Euro. Der Sattelzug musste abgeschleppt werden und war nicht mehr fahrbereit.

Weiter gab es auf der Autobahn 1 in Fahrtrichtung Osnabrück auf Höhe von Wildeshausen am Montag, 26. Januar 2026, gegen 08:30 Uhr, einen glättebedingten Auffahrunfall zwischen einem Mercedes Sprinter und einem VW. Ein 20-Jähriger aus Achim fuhr bei winterlichen Straßenverhältnissen in seinem Sprinter, vermutlich aufgrund einer nicht angepassten Geschwindigkeit, auf den vorausfahrenden VW eines 55-Jährigen aus Kirchseelte auf.

An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in insgesamter Höhe von 17.000 Euro. Der Sprinter und der VW waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Auf der Autobahn 28 in Fahrtrichtung Stuhr im Bereich der Anschlussstelle Delmenhorst Adelheide war am Montag, 26. Januar 2026, gegen 09:10 Uhr, eine 42-jährige Oldenburgerin mit Sommerreifen auf ihrem BMW unterwegs. Die BMW-Fahrerin fuhr von der Autobahn ab und rutschte am Ende der Anschlussstelle im Kurvenbereich in den Gegenverkehr. Es kam zur Kollision mit einem entgegenkommenden, auf die Autobahn auffahrenden Hyundai eines 22-jährigen Delmenhorsters.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Schaden von über 10.000 Euro.

