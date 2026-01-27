Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: mehrere Glätte-Unfälle im gesamten Landkreis

Delmenhorst (ots)

In der Zeit von Montag, 26. Januar 2026, circa 05:00 Uhr bis Dienstag, 27. Januar 2026, circa 06:00 Uhr kam es im gesamten Landkreis Oldenburg zu mehreren Verkehrsunfällen, die unmittelbar im Zusammenhang mit den winterlichen Straßenverhältnissen stehen.

So kam es am Montag, 26. Januar 2026, gegen 06:30 Uhr, in Wildeshausen auf der Delmenhorster Straße zu einem Glätteunfall mit zwei verletzten Personen.

Ein 30-jähriger Oldenburger fuhr mit seinem Seat die Delmenhorster Straße stadteinwärts, als er aufgrund der schneebedeckten Fahrbahn in einer leichten Rechtskurze in den Gegenverkehr geriet und dort mit einem Mercedes kollidierte. In dem Mercedes saßen eine 37-Jährige und ein 38-Jähriger. Die beiden Wildeshauser zogen sich durch die Kollision leichte Verletzungen zu.

Die beiden Fahrzeuge waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Gesamtschaden wurde auf 20.000 Euro geschätzt.

Um 07:40 Uhr kam es in Hude auf der Langenberger Straße zur Kollision zwischen drei Pkw mit zwei leicht verletzten Personen.

Ein 31-Jähriger aus Hude fuhr mit seinem Seat, vermutlich aus Unachtsamkeit, auf die vor ihm verkehrsbedingt wartende 58-Jährige aus Berne auf. Die 58-Jährige wurde in der Folge mit ihrem VW in den Gegenverkehr geschoben, wo sie mit einer entgegenkommenden 45-Jährigen aus Berne zusammenstieß.

Die 58-Jährige und die 45-Jährige in ihrem Kia erlitten leichte Verletzungen. Der VW und der Kia waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Insgesamt entstand ein Schaden von 15.000 Euro.

In Hude kam um 09:45 Uhr ein 25-Jähriger in seinem Renault glättebedingt von der Nordenholzer Straße ab und kollidierte mit einem Baum. Der junge Mann war in Richtung Langenberger Straße unterwegs.

Der Pkw-Fahrer zog sich Verletzungen zu, woraufhin er zur weiteren Abklärung und Versorgung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht wurde.

Am nicht mehr fahrbereiten Renault entstand ein Sachschaden von 2.500 Euro.

In Prinzhöfte kam es gegen 11:55 Uhr auf der Straße Zur Großen Höhe zu einem weiteren Glätteunfall. Ein 24-Jähriger aus Ganderkesee verlor auf der Straße Zur Großen Höhe in Fahrtrichtung Delmenhorst die Kontrolle über seinen BMW und drehte sich mit seinem Fahrzeug einmal auf der Fahrbahn, bevor er nach links von der Fahrbahn abkam und in der Folge mit einem Weidezaun und einem Straßenschild kollidierte.

Der Fahrer blieb glücklicherweise unverletzt. Der BMW war durch die Kollisionen nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Der Schaden wurde auf 2.300 Euro geschätzt.

In Dötlingen auf der Wildeshauser Straße zog sich eine 23-Jährige durch einen Unfall leichte Verletzungen zu. Gegen 12:25 Uhr geriet eine 23-Jährige aus Nortrup in ihrem Ford, aufgrund der winterglatten Fahrbahn, in den Gegenverkehr und stieß dort mit einem entgegenkommenden Lkw zusammen. Der 56-jährige Lkw-Fahrer blieb unverletzt.

Der Gesamtschaden wurde auf 15.000 Euro geschätzt.

Am Montagabend gegen 20:15 Uhr verunfallte eine 61-Jährige aus Edewecht mit ihrem Fiat auf der Korsorstraße in Wardenburg. Die Pkw-Fahrerin befuhr die Korsorstraße von Achternmeer kommend in Richtung Edewecht. Aufgrund der winterglatten Fahrbahn kam die 61-Jährige nach links von der Fahrbahn ab, kollidierte in der Folge mit einem Baum und blieb schließlich im Graben stehen.

Ein Ersthelfer kam der Frau zu Hilfe.

Durch den Verkehrsunfall zog sich die Fiat-Fahrerin leichte Verletzungen zu und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht.

Der Fiat war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wurde auf 10.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell