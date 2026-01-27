Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Sachbeschädigung an geparkten Pkw in Wildeshausen +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Bislang Unbekannte beschädigten die Fahrertür und die Reifen eines geparkten Volvo Am Fillerberg in Wildeshausen.

Am Montag, 26. Januar 2026, in der Zeit von 09:00 Uhr bis 18:30 Uhr, richteten die Unbekannten einen Schaden von mindestens 2.000 Euro an.

Die Polizei Wildeshausen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die in der genannten Zeit Beobachtungen gemacht haben, sich mit der Polizei Wildeshausen unter der Telefonnummer 04431/ 941-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell