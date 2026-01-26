Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Verkehrsunfallflucht in der Syker Straße +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Am Dienstag, 20. Januar 2026, gegen 13:00 Uhr, kam es auf der Syker Straße in Delmenhorst zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Lkw und einem Pkw. Der unfallverursachende Lkw wurde vom Unfallort entfernt, ohne den Pflichten eines Unfallbeteiligten nachzukommen.

Ein Zeuge beobachtete, wie ein Lkw aus Richtung des Möbelhauses kam und aufgrund der Baustelle an der Syker Straße wenden musste. Hierbei soll der Anhänger des Lkw einen geparkten Pkw Mercedes beschädigt haben. Anschließend sei der Lkw-Fahrer in Fahrtrichtung stadtauswärts geflüchtet.

Die Polizei Delmenhorst hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht weitere Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Lkw geben können, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 04221/ 1559-0 zu melden.

