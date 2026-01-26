PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Zeugen nach einer Trunkenheitsfahrt in Stadland gesucht

Delmenhorst (ots)

Am Sonntag, 18. Januar 2026, gegen 08:00 Uhr, kam ein 21-Jähriger auf der Bundesstraße 437 in Fahrtrichtung der Bundesstraße 212 in Stadland nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr sich hinter dem Pendlerparkplatz in der angrenzenden Berme fest.

Beamte der Polizei Nordenham nahmen den Verkehrsunfall auf, als sie feststellten, dass der Mercedes-Fahrer unter dem Einfluss von Alkohol stand.

Ein durchgeführter Test ergab einen Wert von über 2,0 Promille. In der Folge entnahm ein Arzt eine Blutprobe bei dem Mann.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde der Führerschein beschlagnahmt und die Weiterfahrt untersagt.

Der entstandene Schaden wird auf ein paar hundert Euro geschätzt.

Die Polizei Nordenham bittet Zeugen, die in der Zeit von 4 Uhr bis 8 Uhr am genannten Unfallort vorbeigefahren sind oder andere Hinweise mitteilen können, sich bei der Polizei Nordenham unter der Telefonnummer 04731/ 2694-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Ronja Weser
Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch
Alle Meldungen Alle
  • 25.01.2026 – 14:36

    POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Straßenverkehrsgefährdung **Zeugenaufruf**

    Delmenhorst (ots) - Am 25.01.2026, gegen 12:45 Uhr, ist es auf der Bismarckstraße im Kreuzungsbereich zur Cramerstr. / Düsternortstraße in Delmenhorst zu einer Straßenverkehrsgefährdung gekommen. Eine männliche, alkoholisierte Person begab sich derart verkehrsgefährdend auf die stark frequentierte Straßenkreuzung, dass herannahende Pkw zur Verhinderung eines ...

    mehr
  • 25.01.2026 – 14:11

    POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Ovelgönne - Verkehrsunfall auf winterglatter Fahrbahn

    Delmenhorst (ots) - Am Samstagabend, gegen 19:45 Uhr, kam es in Ovelgönne zu einem Verkehrsunfall mit drei leicht verletzten Personen und hohem Sachschaden. Eine 20-jährige Brakerin befuhr mit ihrem PKW die B 211 in Richtung Brake und verlor im Zuge eines verkehrsbedingten Bremsvorgangs auf winterglatter Fahrbahn die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Hierdurch geriet sie ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren