Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Zeugen nach einer Trunkenheitsfahrt in Stadland gesucht

Delmenhorst (ots)

Am Sonntag, 18. Januar 2026, gegen 08:00 Uhr, kam ein 21-Jähriger auf der Bundesstraße 437 in Fahrtrichtung der Bundesstraße 212 in Stadland nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr sich hinter dem Pendlerparkplatz in der angrenzenden Berme fest.

Beamte der Polizei Nordenham nahmen den Verkehrsunfall auf, als sie feststellten, dass der Mercedes-Fahrer unter dem Einfluss von Alkohol stand.

Ein durchgeführter Test ergab einen Wert von über 2,0 Promille. In der Folge entnahm ein Arzt eine Blutprobe bei dem Mann.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde der Führerschein beschlagnahmt und die Weiterfahrt untersagt.

Der entstandene Schaden wird auf ein paar hundert Euro geschätzt.

Die Polizei Nordenham bittet Zeugen, die in der Zeit von 4 Uhr bis 8 Uhr am genannten Unfallort vorbeigefahren sind oder andere Hinweise mitteilen können, sich bei der Polizei Nordenham unter der Telefonnummer 04731/ 2694-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell