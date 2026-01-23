Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Zeugen nach Einbruch gesucht

Schleusingen (ots)

In der Zeit von Mittwochabend, 19:00 Uhr, bis Donnerstagmorgen drangen bislang unbekannte Täter gewaltsam in ein sich im Umbau befindliches Geschäft eines Einkaufszentrums in der Suhler Straße in Schleusingen ein. Von dort aus versuchten sie sich Zugang zu einem angrenzenden Juweliergeschäft zu verschaffen, was jedoch misslang. Der verursachte Sachschaden wird auf etwa 4.000 Euro geschätzt. Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Tatzeitraum gesehen haben, sich unter der Telefonnummer 03685 778-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0018395/2026 bei der Polizeiinspektion Hildburghausen zu melden.

