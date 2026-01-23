Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Hildburghausen (ots)

Ein Autofahrer parkte in der Zeit von Dienstagnachmittag bis Donnerstagnachmittag seinen weißen Kia auf einem Parkplatz am Straßenrand der Eisfelder Straße in Hildburghausen. Bei seiner Rückkehr stellte der Mann einen Schaden im vorderen rechten Fahrzeugbereich in Höhe von etwa 1.000 Euro fest. Ein Verursacher war nicht vor Ort, sondern hatte die Unfallstelle mit einem vermutlich schwarzen Fahrzeug pflichtwidrig verlassen. Zeugen, die Hinweise zu der Verkehrsunfallflucht geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03685 778-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0019085/2026 bei der Polizeiinspektion Hildburghausen zu melden.

