LPI-SHL: Vom Gehweg auf die Straße
Suhl (ots)
Ein 6-jähriger Junge lief Donnerstagnachmittag auf dem Gehweg der Straße "Neuer Friedberg" in Suhl, als er aus bislang ungeklärter Ursache auf die Fahrbahn trat. Ein Autofahrer konnte nicht mehr reagieren und stieß leicht mit dem Kind zusammen. Der Junge blieb nach derzeitigen Erkenntnissen unverletzt, kam jedoch zur Untersuchung ins Krankenhaus.
