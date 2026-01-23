PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Suhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Vom Gehweg auf die Straße

Suhl (ots)

Ein 6-jähriger Junge lief Donnerstagnachmittag auf dem Gehweg der Straße "Neuer Friedberg" in Suhl, als er aus bislang ungeklärter Ursache auf die Fahrbahn trat. Ein Autofahrer konnte nicht mehr reagieren und stieß leicht mit dem Kind zusammen. Der Junge blieb nach derzeitigen Erkenntnissen unverletzt, kam jedoch zur Untersuchung ins Krankenhaus.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Suhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Suhl
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Suhl
Alle Meldungen Alle
  • 23.01.2026 – 08:32

    LPI-SHL: Fußgängerin gestürzt

    Meiningen (ots) - Am späten Donnerstagnachmittag fuhr ein 85-jähriger Autofahrer auf der Leipziger Straße in Meiningen. Zu dieser Zeit wollte eine 76-jährige Fußgängerin die Straße queren und aus bislang ungeklärter Ursache kam es zu einem leichten Zusammenstoß zwischen dem Pkw und dem Rollator der Frau. Die Seniorin stürzte und musste leicht verletzt zur Behandlung in Krankenhaus gebracht werden. Es entstand geringer Sachschaden. Rückfragen bitte an: Thüringer ...

    mehr
  • 22.01.2026 – 13:34

    LPI-SHL: Ohne Fahrerlaubnis

    Dermbach (ots) - Ein Polizeibeamter der Polizeiinspektion Bad Salzungen kontrollierte Mittwochvormittag einen Autofahrer in Dermbach. Eine Überprüfung ergab, dass dem Mann die Fahrerlaubnis entzogen worden war. Der Polizist stellte deshalb den vorgezeigten Führerschein sicher und untersagte die Weiterfahrt. Den Fahrer erwartet eine Anzeige. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Pressestelle Anne-Kathrin Seifert Telefon: 03681 32 1504 ...

    mehr
  • 22.01.2026 – 13:17

    LPI-SHL: Unfall beim Abbiegen

    Schleusingen (ots) - Eine 71-jährige Autofahrerin wollte Mittwochnachmittag von der Fischbacher Straße in Schleusingen auf die Straße "An der Insel" abbiegen. Dabei kam sie zu weit nach links und prallte frontal in einen entgegenkommenden Pkw, der aus der Straße "An der Insel" auf die Fischbacher Straße auffahren wollte. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf etwa 25.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde zum ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren